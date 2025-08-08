Рязанцам назвали все адреса подвоза воды
Адреса точек подвоза технической воды:
- улица Песоченская между д. 14 и д. 8;
- улица Шереметьевская между д. 9 и Новоселов д. 55/7;
- улица Шереметьевская д. 6 и д. 6к1;
- Васильевский проезд д.4;
- улица Новоселов между д. 53 и д.51к2;
- между домами ул. Новоселов 60 и Зубковой д.33;
- улица Новоселов между д. 50 и д.54;
- улица Новоселов д.45к1;
- улица Новоселов д.40а;
- улица Зубковой между д. 28 и д.26;
- Между улицами Зубковой 30 В и Новоселов 54к2;
- улица Зубковой 26А.
Адреса точек подвоза питьевой воды:
- Новоселов между домами д. 53 и 51к2;
- Зубковой 26 А;
- Шереметьевская между домами 6 и 6к1;
- Новоселов дом 45 корпус 1.
Адреса точек подвоза и выдачи бутилированной воды:
- МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» по адресу ул. Зубковой, 22А;
- МБОУ «Школа № 71» г. Рязани по адресу ул. Зубковой, 29;
- МБОУ «Школа № 75» г. Рязани по адресу Васильевский пр., 7.
Питьевую воду можно получить в дополнительных точках по адресам:
- улица Новоселов между д. 50 и д.54;
- Васильевский проезд д.4;
- улица Зубковой между д. 64к2 и 30В;
- улица Новоселов 60;
Отключение холодного водоснабжения затронуло 114 многоквартирных домов, в которых проживают около 32 500 человек.
Для маломобильных групп населения предусмотрена доставка воды на дом.
Ремонтные работы планируется завершить примерно в 06:00 9 августа.