Рязанцам назвали все адреса подвоза воды

В связи с аварией на водопроводе по адресу Зубковой дом 26, произошедшей 8 августа, для жителей организован подвоз воды. Об этом сообщает администрация Рязани. Адреса точек подвоза технической воды: улица Песоченская между д. 14 и д. 8; улица Шереметьевская между д. 9 и Новоселов д. 55/7 и другие. Адреса точек подвоза питьевой воды: Новоселов между домами д. 53 и 51к2; Зубковой 26 А и другие. Адреса точек подвоза и выдачи бутилированной воды: МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» по адресу ул. Зубковой, 22А; МБОУ «Школа № 71» г. Рязани по адресу ул. Зубковой, 29. Ремонтные работы планируется завершить примерно в 06:00 9 августа.