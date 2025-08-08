Рязань
Рязанцам назвали все адреса подвоза воды
В связи с аварией на водопроводе по адресу Зубковой дом 26, произошедшей 8 августа, для жителей организован подвоз воды. Об этом сообщает администрация Рязани.

Адреса точек подвоза технической воды:

  • улица Песоченская между д. 14 и д. 8;
  • улица Шереметьевская между д. 9 и Новоселов д. 55/7;
  • улица Шереметьевская д. 6 и д. 6к1;
  • Васильевский проезд д.4;
  • улица Новоселов между д. 53 и д.51к2;
  • между домами ул. Новоселов 60 и Зубковой д.33;
  • улица Новоселов между д. 50 и д.54;
  • улица Новоселов д.45к1;
  • улица Новоселов д.40а;
  • улица Зубковой между д. 28 и д.26;
  • Между улицами Зубковой 30 В и Новоселов 54к2;
  • улица Зубковой 26А.

Адреса точек подвоза питьевой воды:

  • Новоселов между домами д. 53 и 51к2;
  • Зубковой 26 А;
  • Шереметьевская между домами 6 и 6к1;
  • Новоселов дом 45 корпус 1.

Адреса точек подвоза и выдачи бутилированной воды:

  • МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» по адресу ул. Зубковой, 22А;
  • МБОУ «Школа № 71» г. Рязани по адресу ул. Зубковой, 29;
  • МБОУ «Школа № 75» г. Рязани по адресу Васильевский пр., 7.

Питьевую воду можно получить в дополнительных точках по адресам:

  • улица Новоселов между д. 50 и д.54;
  • Васильевский проезд д.4;
  • улица Зубковой между д. 64к2 и 30В;
  • улица Новоселов 60;

Отключение холодного водоснабжения затронуло 114 многоквартирных домов, в которых проживают около 32 500 человек.

Для маломобильных групп населения предусмотрена доставка воды на дом.

Ремонтные работы планируется завершить примерно в 06:00 9 августа.