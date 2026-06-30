Рязанцы заметили обвал грунта на улице Новоселов

Инцидент произошел у дома № 50 на улице Новоселов. «Между 5 и 6 подъездом происходит сильный обвал грунта возле колодца. Место ничем не огорожено. Существует опасность для окружающих», — отметили в посте.