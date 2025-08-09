В Песочне восстановили подачу холодной воды

«Водоканал» завершил ремонтные работы. Подача холодной воды во всех 114 многоквартирных домах восстановлена в 05:40 9 августа. Отмечается, что циркуляцию воды по каждому дому проверяют управляющие компании. Благоустройство мест проведения ремонтных работ продолжат. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службы по телефону: 25-00-51. Напомним, в Рязани 8 августа массово отключили холодную воду из-за ремонтных работ на улице Зубковой. Позже организовали подвоз воды.