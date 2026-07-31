В Рязани объявлены общественные обсуждения проекта высотной застройки в центре

В Рязани объявлены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Фирсова в районе дома № 25. Заявитель попросила изменить текущее назначение территории с многофункционального делового, общественного и коммерческого на многоэтажную жилую застройку. Площадь земельного участка составила 16 тысяч 143 м². Ознакомиться с проектными материалами, включая схему планировочной организации участка, можно будет с 3 августа по 20 августа. Жители могут направить свои предложения и замечания в письменном виде, по электронной почте или через платформу обратной связи. Отметим, сейчас на территории продолжаются работы. На заборе вывешены баннеры строительной компании «Единство».

В Рязани объявлены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Фирсова в районе дома № 25. Соответствующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Инициатором выступила Елена Игоревна Калетник. Заявитель попросила изменить текущее назначение территории с многофункционального делового, общественного и коммерческого на многоэтажную жилую застройку. Площадь земельного участка составила 16 тысяч 143 м².

Ознакомиться с проектными материалами, включая схему планировочной организации участка, можно будет с 3 августа по 20 августа. Жители могут направить свои предложения и замечания в письменном виде, по электронной почте или через платформу обратной связи.

Отметим, сейчас на территории продолжаются работы. На заборе вывешены баннеры строительной компании «Единство».

Напомним, территория бывшего мясокомбината в центре города уже несколько лет находится в процессе редевелопмента. Осенью 2025 года на участке начались активные работы по расчистке территории.

Ранее, в октябре 2025 года, власти уже анонсировали первые общественные обсуждения планов по изменению функционального назначения этой земли под строительство ЖК.

В ноябре 2025 года, стало известно, что инвестор планирует возвести на данной территории шесть высотных жилых домов.