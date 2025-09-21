В центре Рязани начали снос здания

Речь о здании за остановкой «Мясокомбинат». Службы частично вырубили растительность, техника сносит строения за забором по адресу улица Фирсова дом № 25А. Согласно сервису «Яндекс-карты», в здании находится пункт приема вторсырья.

Отметим, участок входит в территорию строительства жилого комплекса с шестью высотками на месте «Барса» на Есенина и «Апельсина». Ранее застройщик показал, как будет выглядеть улица Есенина после застройки местного «Барса».