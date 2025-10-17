В Рязани пройдут общественные обсуждения планов на стройку высоток в центре

В Рязани пройдут общественные обсуждения планов на стройку высоток на улице Фирсова. Соответствующее постановление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о земельном участке на улице Фирсова, дом № 25. Его назначение хотят поменять с зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого на зону многоэтажной жилой застройки. Площадь участка — 50 тысяч 445 м².

Обращение поступило от Калетник Елены Игоревны 18 сентября 2025 года. Напомним, в середине сентября на улице Фирсова начали снос здания.