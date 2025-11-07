На месте бывшего мясокомбината в Рязани появится шесть высоток

Стало известно, сколько домов планируют построить на улице Фирсова за остановкой общественного транспорта Мясокомбинат. Соответствующий проект опубликовали на сайте горадминистрации. Планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест. Общая площадь предполагаемого жилья — 90 тысяч м². Площадь планируемого озеленения — 12 тысяч 772 м², а застройки — 24 тысячи 900 м².