Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На месте бывшего мясокомбината в Рязани появится шесть высоток
Стало известно, сколько домов планируют построить на улице Фирсова за остановкой общественного транспорта Мясокомбинат. Соответствующий проект опубликовали на сайте горадминистрации. Планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест. Общая площадь предполагаемого жилья — 90 тысяч м². Площадь планируемого озеленения — 12 тысяч 772 м², а застройки — 24 тысячи 900 м².

Стало известно, сколько домов планируют построить на улице Фирсова за остановкой общественного транспорта Мясокомбинат. Соответствующий проект опубликовали на сайте горадминистрации.

Планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест. Общая площадь предполагаемого жилья — 90 тысяч м². Площадь планируемого озеленения — 12 тысяч 772 м², а застройки — 24 тысячи 900 м².

Напомним, 17 октября стало известно, что в Рязани пройдут общественные обсуждения планов на стройку высоток в центре. Назначение участка хотят поменять с зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого на зону многоэтажной жилой застройки.

В сентябре на обсуждаемой территории начали снос здания.