С 1 августа рязанских водителей ждет ряд изменений

С 1 августа российских водителей ждет ряд изменений. Часть из них вступит в силу уже в начале месяца, другие будут реализованы в течение августа. С 1 августа правительство продлит запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Ограничение на вывоз дизельного топлива будет действовать до конца августа. При этом с сентября запрет не будет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, экспортируемые производителями.

С 1 августа российских водителей ждет ряд изменений. Часть из них вступит в силу уже в начале месяца, другие будут реализованы в течение августа.

С 1 августа правительство продлит запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Ограничение на вывоз дизельного топлива будет действовать до конца августа. При этом с сентября запрет не будет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, экспортируемые производителями.

В августе Российский союз автостраховщиков обновит справочники стоимости запчастей для расчета выплат по ОСАГО. Они будут сформированы по новой методике: при расчете не станут учитывать слишком дешевые аналоги оригинальных деталей, а стоимость одноразовых комплектующих включат полностью.

Минтранс также запустил голосование за внешний вид нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для транспорта многодетных семей. Выбрать один из семи вариантов можно до 14 августа.

Кроме того, МВД готовится утвердить новый регламент сдачи экзаменов на водительские права. Документ предусматривает отказ от бумажных медицинских справок и закрепляет запрет на использование электронных устройств во время экзамена.

Также в России начал действовать новый ГОСТ для легковых такси. Он устанавливает требования к оранжевому фонарю на крыше, размещению государственных регистрационных номеров и нанесению «шашечек» на кузов автомобиля.