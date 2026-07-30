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Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина из России
Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Кроме бензина, новый временный запрет также распространяется на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей.

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Кроме бензина, новый временный запрет также распространяется на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей.