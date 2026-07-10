В России изменится порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО

С 11 июля в России вступит в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденный Банком России. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Согласно изменениям, при расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать цены аналогов, если они дешевле оригинальных деталей на 70% и более. Кроме того, среднюю стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок, а расходы на одноразовые детали, такие как уплотнители и наклейки, полностью включат в стоимость ремонта.

С 11 июля в России вступит в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденный Банком России. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Новые правила начнут применять при следующем обновлении справочников РСА — с 19 сентября.

Согласно изменениям, при расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать цены аналогов, если они дешевле оригинальных деталей на 70% и более. Кроме того, среднюю стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок, а расходы на одноразовые детали, такие как уплотнители и наклейки, полностью включат в стоимость ремонта.

В РСА ожидают, что изменения приведут к росту средней выплаты по ОСАГО на 8-10% и постепенному подорожанию страховых полисов.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, для некоторых марок автомобилей, запчасти для которых поставляются более сложным способом, средняя стоимость отдельных деталей может увеличиться на 30-40% из-за исключения из расчета слишком дешевых неоригинальных аналогов.

В РСА добавили, что поддерживают нововведения Банка России и считают правильным постепенное повышение нижней границы стоимости запасных частей.