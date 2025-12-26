ГИБДД разрешит сдавать экзамены на права без медсправок

МВД России подготовило проект изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД России подготовило проект изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, практический экзамен после успешной сдачи теории будут назначать в срок не позднее 60 календарных дней. Сейчас на это отводится до шести месяцев.

Кроме того, при подаче заявления на сдачу экзамена и получение водительских прав через портал «Госуслуги» кандидаты смогут не предъявлять медицинскую справку. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все медсправки, выдаваемые водительскими комиссиями, переведут в электронный формат и объединят в единый федеральный реестр, доступ к которому получит МВД.