Власти Рязани назвали способ узнать об укрытиях во время атак БПЛА

Комментарий мэрии опубликовали в ответ на жалобы рязанцев на отсутствие табличек в подъездах, закрытые подвалы во время воздушной тревоги 29 июля. В ведомстве заверили, что еще раз проработают вопрос доступа в укрытия, которые находятся в подвалах жилых домов с УК. «При получении сигналов „Воздушная тревога“ они должны быть открыты», — подчеркнули в горадминистрации. Кроме того, в комментарии написали, что уточнить, где находится ближайшее укрытие, или сообщить о проблемах с доступом, рязанцы могут напрямую в управлении по делам гражданской обороны и ЧС Рязани по телефону 44-43-36. В атаке на Рязань с 15 на 16 мая, когда погибли люди, жильцы пострадавших домов сообщали Малкову, что спускались к укрытию, а дверь оказалась заперта.

Власти Рязани назвали способ узнать об укрытиях во время атак БПЛА. Комментарий мэрии опубликовали в ответ на жалобы рязанцев на отсутствие табличек в подъездах, закрытые подвалы во время воздушной тревоги 29 июля.

В ведомстве заверили, что еще раз проработают вопрос доступа в укрытия, которые находятся в подвалах жилых домов с УК.

«При получении сигналов „Воздушная тревога“ они должны быть открыты», — подчеркнули в горадминистрации.

Кроме того, в комментарии написали, что уточнить, где находится ближайшее укрытие, или сообщить о проблемах с доступом, рязанцы могут напрямую в управлении по делам гражданской обороны и ЧС Рязани по телефону 44-43-36.

Напомним, ночью 29 мая над территорией Рязанской области сбили 45 БПЛА. В городе звучала сирена. В результате падения обломков дронов произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Пострадали шесть человек. Их госпитализировали.

Глава региона Павел Малков неоднократно требовал от рязанских УК размещения информации в подъездах о гражданских укрытиях.

В атаке на Рязань с 15 на 16 мая, когда погибли люди, жильцы пострадавших домов сообщали Малкову, что спускались к укрытию, а дверь оказалась заперта.