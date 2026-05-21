Малков ответил на вопрос об укрытиях для населения при атаках БПЛА

Рязанка заметила, что в подъездах отсутствуют какие-либо объявления с информацией о ближайших убежищах. Глава региона пояснил, что важно различать два понятия. Убежища — это объекты на предприятиях, которые в случае чрезвычайной ситуации должны продолжать работу. Они предназначены исключительно для сотрудников, которые укрываются там во время атак. Для обычного населения предусмотрены укрытия другого типа. Это могут быть как специально оборудованные помещения, так и приспособленные пространства — подземные паркинги или подвалы многоквартирных домов.

«Мы провели инвентаризацию всех специальных укрытий. Не все они находятся в порядке. Привести их к нормативному виду одновременно невозможно — требуются огромные средства. Много десятилетий мы вообще не возвращались к этому вопросу. Будем приводить их в порядок поэтапно», — сказал Малков.

Информировать жителей о расположении укрытий обязаны управляющие компании и ТСЖ. Губернатор отметил, что некоторые организации уже размещают такие сведения в подъездах.

«Даже жильцы пострадавших домов сообщали мне, что спускались к укрытию, а дверь оказалась заперта. Если управляющая компания будет игнорировать такие требования, будем лишать их лицензий», — подчеркнул губернатор.