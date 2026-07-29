Раскрыт тип БПЛА ВСУ, атаковавших Рязань в ночь на 29 июля

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань и область с использованием беспилотников FP-1. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архангел спецназа». Напомним, в ночь на 29 июля российские ПВО уничтожили 295 украинских дронов, а на утро следующего дня — еще 407. 45 из этих беспилотников сбиты над Рязанской областью. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атак произошли возгорания на промышленных территориях региона. По информации канала, ВСУ использовали дроны FP-1, направляя их группами по две-три штуки. В результате атак шесть человек получили ранения, однако их жизни вне опасности, и им оказывается необходимая медпомощь.

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань и область с использованием беспилотников FP-1. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архангел спецназа».

Напомним, в ночь на 29 июля российские ПВО уничтожили 295 украинских дронов, а на утро следующего дня — еще 407.

45 из этих беспилотников сбиты над Рязанской областью. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атак произошли возгорания на промышленных территориях региона.

По информации канала, ВСУ использовали дроны FP-1, направляя их группами по две-три штуки.

В результате атак шесть человек получили ранения, однако их жизни вне опасности, и им оказывается необходимая медпомощь.