Минздрав: пострадавшие при атаке БПЛА рязанцы находятся в удовлетворительном состоянии

В ведомстве уточнили, что пострадавшие в результате атаки БПЛА в Рязанской области находятся в удовлетворительном состоянии, они получили ранения средней степени тяжести. Отмечается, что пять пациентов проходят лечение в ОКБ, еще один — в ОКБ имени Семашко. Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Губернатор Павел Малков сообщал, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали. Позже министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников рассказал о состоянии пострадавших.

Пострадавшие при атаке БПЛА рязанцы находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие в результате атаки БПЛА в Рязанской области находятся в удовлетворительном состоянии, они получили ранения средней степени тяжести.

Отмечается, что пять пациентов проходят лечение в ОКБ, еще один — в ОКБ имени Семашко.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Губернатор Павел Малков сообщал, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали.

Позже министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников рассказал о состоянии пострадавших.