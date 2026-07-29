Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА рязанцев

Об этом сообщает министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Пшенников рассказал, что пятерых пострадавших доставили в ОКБ. Пациенты находятся в нейрохирургическом отделении и отделении общей хирургии. «Еще одного мужчину прооперировали, у него проникающее ранение. Все пострадавшие под постоянным наблюдением врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С каждым также работает психолог — сейчас важно не допустить развития посттравматического стрессового расстройства. Мы сделаем все необходимое, чтобы пострадавшие как можно быстрее вернулись к нормальной жизни». — заключил министр.

️Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА рязанцев. Об этом сообщает министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Пшенников рассказал, что пятерых пострадавших доставили в ОКБ. Пациенты находятся в нейрохирургическом отделении и отделении общей хирургии.

«Еще одного мужчину прооперировали, у него проникающее ранение. Все пострадавшие под постоянным наблюдением врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С каждым также работает психолог — сейчас важно не допустить развития посттравматического стрессового расстройства. Мы сделаем все необходимое, чтобы пострадавшие как можно быстрее вернулись к нормальной жизни». — заключил министр.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Губернатор Павел Малков сообщал, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали.