Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при атаках на ее объекты

Wildberries выплатил более 40 млн рублей компенсаций людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших начали поступать 21 июля. В компании отметили, что продолжают оказывать поддержку людям, пострадавшим после атак.
Общий объем прямых финансовых компенсаций на данный момент превысил 40 млн рублей.
Ранее говорилось, что в ночь на 18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Котовске пострадали 25 человек, 7 человек, работавших в ночную смену, погибли на месте. В Электростали 24 человека получили ранения.
22 июля атаке подверглись логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация находится на контроле правительства России. По его словам, никаких конкретных решений о поддержке Wildberries пока не принималось.