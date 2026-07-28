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Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при атаках на ее объекты
Wildberries выплатил более 40 млн рублей компенсаций людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших начали поступать 21 июля. В компании отметили, что продолжают оказывать поддержку людям, пострадавшим после атак. Общий объем прямых финансовых компенсаций на данный момент превысил 40 млн рублей.

Wildberries выплатил более 40 млн рублей компенсаций людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших начали поступать 21 июля. В компании отметили, что продолжают оказывать поддержку людям, пострадавшим после атак.

Общий объем прямых финансовых компенсаций на данный момент превысил 40 млн рублей.

Ранее говорилось, что в ночь на 18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Котовске пострадали 25 человек, 7 человек, работавших в ночную смену, погибли на месте. В Электростали 24 человека получили ранения.

22 июля атаке подверглись логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация находится на контроле правительства России. По его словам, никаких конкретных решений о поддержке Wildberries пока не принималось.