Песков заявил, что решение о поддержке Wildberries пока не принималось

Журналисты поинтересовались, обсуждается ли помощь Wildberries и пострадавшим продавцам со стороны государства после ударов ВСУ по складам компании. Песков ответил, что ситуация находится на контроле правительства России. По его словам, никаких конкретных решений о поддержке Wildberries пока не принималось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о поддержке Wildberries пока не принималось. Об этом 28 июля сообщило РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, обсуждается ли помощь Wildberries и пострадавшим продавцам со стороны государства после ударов ВСУ по складам компании.

Песков ответил, что ситуация находится на контроле правительства России. По его словам, никаких конкретных решений о поддержке Wildberries пока не принималось.

Напомним, с 18 по 24 июля объекты компании в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Крыму подверглись атакам беспилотников.

Позже в Wildberries объявили о мерах поддержки продавцов.