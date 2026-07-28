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Над Рязанской областью перехватили БПЛА
БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области сбили в период с 20.00 27 июля до 8.00 28 июля средства ПВО. Число уничтоженных дронов не указано. Всего над Россией перехватили 356 беспилотников. Также атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Смоленской областей. Кроме того, БПЛА сбили над московским регионом, Крымом и Азовским морем.

Над Рязанской областью перехватили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области сбили в период с 20.00 27 июля до 8.00 28 июля средства ПВО. Число уничтоженных дронов не указано.

Всего над Россией перехватили 356 беспилотников. Также атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Смоленской областей.

Кроме того, БПЛА сбили над московским регионом, Крымом и Азовским морем.

Напомним, в Рязанской области с ночи действует угроза атаки.

Обновлено: после атаки БПЛА в регионе повреждены квартиры многоквартирного дома, есть пострадавший.