Глава Касимовского округа рассказал подробности атаки БПЛА на регион

Об этом он рассказал в своих соцсетях. В ночь на вторник, 28 июля, в деревне Забелино упал беспилотник. По словам Ивана Бахилова, люди и имущество не пострадали. «В результате инцидента повреждены электрические сети, но электроснабжение уже восстановлено», — отмечается в сообщении. Бахилов подчеркнул также, что держит ситуацию на контроле.

Глава Касимовского округа рассказал подробности атаки БПЛА на регион. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В ночь на вторник, 28 июля, в деревне Забелино упал беспилотник. По словам Ивана Бахилова, люди и имущество не пострадали.

«В результате инцидента повреждены электрические сети, но электроснабжение уже восстановлено», — отмечается в сообщении.

Бахилов подчеркнул также, что держит ситуацию на контроле.

Ранее о пострадавших и повреждениях после ночной атаки сообщил Павел Малков.