В рязанской мэрии назвали новую причину подтопления дворов в Кальном

По словам рязанца, построенная ливневая канализация не справляется со своими функциями. В ответ на обращение в администрации пояснили, что 27 июля на Муромском шоссе прошло рабочее совещание специалистов с представителями Дирекции дорог Рязанской области. Основной причиной скопления воды назвали отсутствие бортового камня вдоль проезжей части. Из-за этого дождевые потоки перетекают через дорожное полотно и направляются прямо к жилым домам. В данный момент ведомства совместно прорабатывают технические решения по установке бордюров, чтобы перенаправить воду и защитить придомовые территории.

В рязанской горадминистрации назвали новую причину подтопления дворов в Кальном. Комментарий появился в соцсетях.

По словам рязанца, построенная ливневая канализация не справляется со своими функциями.

В ответ на обращение в администрации пояснили, что 27 июля на Муромском шоссе прошло рабочее совещание специалистов с представителями Дирекции дорог Рязанской области. Основной причиной скопления воды назвали отсутствие бортового камня вдоль проезжей части. Из-за этого дождевые потоки перетекают через дорожное полотно и направляются прямо к жилым домам.

В данный момент ведомства совместно прорабатывают технические решения по установке бордюров, чтобы перенаправить воду и защитить придомовые территории.

Напомним, ранее в мэрии заверяли, что новый трубопровод поможет предотвратить затопление этой территории.

При этом жители продолжают сообщать о проблемах с потопами. После каждого дождя дворы вдоль Муромского шоссе снова оказываются под водой.