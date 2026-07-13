В мэрии пообещали, что новый трубопровод помешает затоплению Кального

Администрация Рязани вновь обратила внимание на жалобы рязанцев на постоянное затопление Кального после обильных осадков. Комментарий мэрии опубликован в соцсетях в понедельник, 13 июля. Местные жители отметили, что регулярные потопы на Касимовском шоссе негативно влияют на состояние многоквартирных домов. Рязанцы призвали мэрию решить проблему. «Ремонт ливневой канализации вдоль Муромского шоссе поможет справиться с застоем воды и засором старой трубы. Для этого предусмотрен новый самотечный трубопровод — он позволит разделить потоки, чтобы ливневые стоки шли отдельно от ручья», — заявили в горадминистрации в ответ на жалобы.

Горадминистрация вновь обратила внимание на жалобы рязанцев на постоянное затопление Кального после обильных осадков. Комментарий мэрии опубликован в соцсетях в понедельник, 13 июля.

Местные жители отметили, что регулярные потопы на Касимовском шоссе негативно влияют на состояние многоквартирных домов. Рязанцы призвали мэрию решить проблему.

«Ремонт ливневой канализации вдоль Муромского шоссе поможет справиться с застоем воды и засором старой трубы. Для этого предусмотрен новый самотечный трубопровод — он позволит разделить потоки, чтобы ливневые стоки шли отдельно от ручья», — заявили в горадминистрации в ответ на жалобы.

Напомним, жители первого корпуса дома № 69 на Касимовском шоссе постоянно сталкиваются с подтоплениями дворовой территории после дождей. Причиной проблемы, по словам горожан, стала реконструкция ливневок на Муромском шоссе.