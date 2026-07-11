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Жители дома на Касимовском шоссе вновь пожаловались на потоп во дворе
Жители дома № 69, корпус 1 по Касимовскому шоссе в Рязани сталкиваются с регулярными подтоплениями дворовой территории после каждого дождя. Причиной проблемы, по словам горожан, стала реконструкция ливневок на Муромском шоссе. По словам жильцов, прежде дождевая вода уходила непосредственно в русло ручья, однако после строительных работ водоток оказался перенаправлен во двор многоэтажки. В результате придомовая территория превращается в сплошную лужу, а подходы к подъездам оказываются затоплены.

Жители дома № 69, корпус 1 по Касимовскому шоссе в Рязани сталкиваются с регулярными подтоплениями дворовой территории после каждого дождя. Причиной проблемы, по словам горожан, стала реконструкция ливневок на Муромском шоссе.

По словам жильцов, прежде дождевая вода уходила непосредственно в русло ручья, однако после строительных работ водоток оказался перенаправлен во двор многоэтажки. В результате придомовая территория превращается в сплошную лужу, а подходы к подъездам оказываются затоплены.

Рязанцы регулярно сообщают о подтоплении дворов на Касимовском шоссе. В ответ в администрации пояснили, что действующие сети ливневой канализации не справляются с большим количеством осадков, так как дворовые территории не переданы на баланс города и требуют реконструкции.