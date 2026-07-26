Двор жилого дома в Рязани затопило после ливня

Инцидент произошел 26 июля. Вода затопила двор дома № 69к1 на Касимовском шоссе. На кадрах видно, что уровень воды во дворе достаточно высок. Она закрывает колеса на некоторых авто. Ранее рязанцев предупреждали о сильных ливнях.