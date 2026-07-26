Жители Кального провели без света 16 часов

Отключение затронуло жителей улиц Новоселов, Советской Армии, Касимовского шоссе, Тимуровцев, Большой (Шереметьево-Песочня), Кальной, Касимовского переулка, Окской, Панферовского переулка, Быстрецкой, Тимакова, Солотчинского шоссе, Гражданской. Свет аварийно отключили в 19:02 25 июля. В 22:25 электроснабжение было восстановлено частично. Устранение повреждения усложнилось двумя повреждениями и требовало значительных усилий: на месте работали более 20 сотрудников и специальная техника. В 11:10 сегодняшнего дня подача электроэнергии восстановлена в полном объеме.