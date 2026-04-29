Рязанцам придется ждать замены электросетей в Кальном еще как минимум два года

Рязанцам придется ждать замены электросетей в Кальном еще как минимум два года. Это следует из ответа АО РГРЭС на возмущения жителей о постоянном отключении электричества в микрорайоне. Рязанцы обратили внимание, что в Кальном происходят отключения света по 3-5 раз в неделю. На это им ответили, что «разработана программа повышения надежности, в которую включен ремонт (замена аварийных участков) кабельных линий». Срок реализации программы — с 2026 по 2028 годы.

Однако пользователи возмутились, что терпеть постоянные отключения света придется еще два года.

«А потом вы еще скажете, что не удалось все закончить в срок… А что вы раньше делали? За апрель только свет отключали уже более 10 раз», — написала рязанка.

