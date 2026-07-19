Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки БПЛА

Wildberries объявил о первых мерах поддержки продавцов после атаки беспилотников на логистические комплексы компании. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своих соцсетях. На ближайшие 45 дней со дня поставки для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах. Кроме того, транзитные поставки на региональные склады будут осуществляться со 100-процентной скидкой. «Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы», — отметила Татьяна Ким.

Wildberries объявил о первых мерах поддержки продавцов после атаки беспилотников на логистические комплексы компании. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своих соцсетях.

На ближайшие 45 дней со дня поставки для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах. Кроме того, транзитные поставки на региональные склады будут осуществляться со 100-процентной скидкой.

«Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы», — отметила Татьяна Ким.

По ее словам, компания также разрабатывает дополнительные механизмы поддержки, однако для этого необходимо оценить последствия атаки. Этот процесс может занять до 30 дней.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В результате атак погибли люди, десятки человек получили ранения.