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Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки БПЛА
Wildberries объявил о первых мерах поддержки продавцов после атаки беспилотников на логистические комплексы компании. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своих соцсетях. На ближайшие 45 дней со дня поставки для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах. Кроме того, транзитные поставки на региональные склады будут осуществляться со 100-процентной скидкой. «Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы», — отметила Татьяна Ким.

Wildberries объявил о первых мерах поддержки продавцов после атаки беспилотников на логистические комплексы компании. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своих соцсетях.

На ближайшие 45 дней со дня поставки для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах. Кроме того, транзитные поставки на региональные склады будут осуществляться со 100-процентной скидкой.

«Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы», — отметила Татьяна Ким.

По ее словам, компания также разрабатывает дополнительные механизмы поддержки, однако для этого необходимо оценить последствия атаки. Этот процесс может занять до 30 дней.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В результате атак погибли люди, десятки человек получили ранения.