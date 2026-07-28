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На приговор рязанского депутата, насмерть сбившего подростка, подали жалобу
На приговор Рыбновского райсуда рязанского депутата, бывшего главы администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева, насмерть сбившего подростка, подали жалобу. Апелляция на не вступивший в силу судебный акт подана адвокатом Исаева. Напомним, бывшему главе поселения назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он должен выплатить три миллиона компенсации морального вреда. ДТП произошло осенью 2025 года в Рыбновском районе. Юрий Исаев выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего мальчика на питбайке. Подросток погиб на месте. После чиновник скрылся с места трагедии. Выяснилось, что на момент аварии экс-депутат был пьян и не имел водительского удостоверения.

На приговор Рыбновского райсуда рязанского депутата, бывшего главы администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева, насмерть сбившего подростка, подали жалобу. Соответствующая информация опубликована в карточке уголовного дела.

Апелляция на не вступивший в силу судебный акт подана адвокатом Исаева.

Напомним, бывшему главе поселения назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он должен выплатить три миллиона компенсации морального вреда.

ДТП произошло осенью 2025 года в Рыбновском районе. Юрий Исаев выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего мальчика на питбайке. Подросток погиб на месте. После чиновник скрылся с места трагедии.

Выяснилось, что на момент аварии экс-депутат был пьян и не имел водительского удостоверения.