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Суд огласил приговор депутату, насмерть сбившему подростка в Рязанской области
Учитывая данные о личности, смягчающие вину обстоятельства, мнения потерпевшей, суд признал Исаева виновным по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии-поселении. Также депутату запрещено два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С Исаева в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Рыбновский райсуд огласил приговор бывшему главе администрации Алешинского сельского поселения Юрию Исаеву, насмерть сбившему подростка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Учитывая данные о личности, смягчающие вину обстоятельства, мнения потерпевшей, суд признал Исаева виновным по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии-поселении.

Также депутату запрещено два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

С Исаева в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе М-5 «Урал» — Рыбное — Константиново. Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.