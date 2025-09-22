Власти подтвердили, что депутат насмерть сбил ребенка в Рязанской области

Власти подтвердили, что депутат Юрий Исаев насмерть сбил ребенка в Рязанской области. Соответствующий пост опубликован в соцсетях администрации Рыбновского района.
Трагедия произошла 19 сентября 2025 года на 3-м километре автодороги «Рыбное-Константиново».
По данным райадминистрации, на момент происшествия Юрий Исаев не являлся действующим членом партии «Единая Россия». Отмечается, что никаких мероприятий ни местным отделением партии, ни администрацией в этот день не проводилось.
22 сентября совет депутатов Алешинского сельского поселения отстранил Исаева от должности главы администрации Алешинского сельского поселения.
Исполняющим обязанности главы администрации Алешинского сельского поселения назначена Надежда Агафонова.
В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.
Ранее в соцсетях появилась информация, что депутат Юрий Исаев сбил ребёнка на питбайке, возвращаясь в состоянии алкогольного опьянения с торжеств по случаю победы на выборах.
В СУ СКР по Рязанской области от комментариев о происшествии отказались.
Напомним, прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком.