Власти подтвердили, что депутат насмерть сбил ребенка в Рязанской области

Трагедия произошла 19 сентября 2025 года на 3-м километре автодороги «Рыбное-Константиново». По данным райадминистрации, на момент происшествия Юрий Исаев не являлся действующим членом партии «Единая Россия». Отмечается, что никаких мероприятий ни местным отделением партии, ни администрацией в этот день не проводилось. 22 сентября совет депутатов Алешинского сельского поселения Юрий Исаев отстранил Исаева от должности главы администрации Алешинского сельского поселения. Ранее в соцсетях появилась информация, что депутат Юрий Исаев сбил ребёнка на питбайке.

Власти подтвердили, что депутат Юрий Исаев насмерть сбил ребенка в Рязанской области. Соответствующий пост опубликован в соцсетях администрации Рыбновского района.

Трагедия произошла 19 сентября 2025 года на 3-м километре автодороги «Рыбное-Константиново».

По данным райадминистрации, на момент происшествия Юрий Исаев не являлся действующим членом партии «Единая Россия». Отмечается, что никаких мероприятий ни местным отделением партии, ни администрацией в этот день не проводилось.

22 сентября совет депутатов Алешинского сельского поселения отстранил Исаева от должности главы администрации Алешинского сельского поселения.

Исполняющим обязанности главы администрации Алешинского сельского поселения назначена Надежда Агафонова.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Ранее в соцсетях появилась информация, что депутат Юрий Исаев сбил ребёнка на питбайке, возвращаясь в состоянии алкогольного опьянения с торжеств по случаю победы на выборах.

В СУ СКР по Рязанской области от комментариев о происшествии отказались.

Напомним, прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком.