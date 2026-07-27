В Рязани в школе № 1, которой нужен капремонт, выполнят противоаварийные работы

На проведение первоочередных противоаварийных мероприятий в школе № 1 выделено 167 млн 701 тыс 873 рубля. Здание, являющееся объектом культурного наследия, расположено на улице Горького, 51. Подрядчику предстоит провести реставрацию фундамента, крыши и фасада, а также благоустроить и озеленить территорию. В ходе ремонта нужно очистить поверхности от старых материалов, разобрать кирпичную кладку и восстановить архитектурные детали. Акт технического осмотра подтвердил аварийное состояние фундамента, кровли и фасадов. Запланированные работы необходимы для предотвращения разрушений и сохранения несущих конструкций. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2027 года. Заказчиком выступает МБОУ «Школа № 1 им. В. П. Екимецкой».

На выполнение работ по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий в школе № 1 выделили 167 миллионов 701 тысячу 873 рубля. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Строение является объектом культурного наследия регионального значения «Здание бывшей Екимецкой гимназии». Оно располагается на улице Горького, 51.

Согласно документам, подрядчику необходимо провести реставрацию фундамента, крыши и фасада, выполнить благоустройство и озеленение территории. В ходе ремонта нужно очистить поверхности от старых материалов, разобрать первоначальную кирпичную кладку, отреставрировать архитектурные детали, швы, выступающие части здания. Кроме того, подрядчик должен изготовить и установить оконные и дверные коробки по старому образцу.

Акт технического осмотра, проведенного в октябре 2025 года, подтвердил, что фундаменты, кровля и участки фасадов здания находятся в аварийном и неудовлетвортельном состоянии. В документе отмечается, что запланированные работы необходимы для «предотвращения последующих разрушений» и сохранения несущих конструкций.

Работы завершат до 31 декабря 2027 года.

Заказчиком выступило МБОУ «Школа № 1 им. В. П. Екимецкой».

Напомним, в июне 2026 года в горадминистрации признали наличие технических проблем в здании. По заявлению мэрии, «для их устранения необходим капитальный ремонт фасада и крыши». В школе действует двухсменный режим, потому что часть кабинетов не используется в учебном процессе из-за проведения мониторинга технического состояния здания.

Во время прямого эфира губернатор Павел Малков сообщил, что в 2026 году «вопрос решится».