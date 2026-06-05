В Рязани школе № 1 на Горького нужен капремонт, сроки его окончания не назвали

Рязанцы пожаловались, что ждали начала работ еще весной. На собраниях выступал депутат, который обещал, что ремонт стартует в этом сезоне. Однако наступило лето, а стройка не началась. Родители переживают за безопасность детей и требуют назвать конкретные даты. В горадминистрации признали наличие технических проблем. Чиновники сообщили, что специалисты провели обследование и выявили дефекты. «Для их устранения необходим капитальный ремонт фасада и крыши», — написали в ответе. Проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Однако о том, когда именно рабочие выйдут на объект, в официальном ответе не сообщается.

В Рязани школе № 1 на Горького нужен капремонт, сроки его окончания неизвестны. Соответствующая информация опубликована в соцсетях.

Рязанцы пожаловались, что ждали начала работ еще весной. На собраниях выступал депутат, который обещал, что ремонт стартует в этом сезоне. Однако наступило лето, а стройка не началась. Родители переживают за безопасность детей и требуют назвать конкретные даты.

В горадминистрации признали наличие технических проблем. Чиновники сообщили, что специалисты провели обследование и выявили дефекты.

«Для их устранения необходим капитальный ремонт фасада и крыши», — написали в ответе.

Проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Однако о том, когда именно рабочие выйдут на объект, в официальном ответе не сообщается.

Напомним, двухсменный режим в школе организовали с 1 сентября 2025 года. Это решение приняли в связи с тем, что часть кабинетов, расположенных в учреждении на улице Горького, дом № 51, не будут использоваться в учебном процессе из-за проведения мониторинга технического состояния данной части здания.

Губернатор обещал, что в 2026 году вопрос решится.