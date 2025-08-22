Ученики школы № 1 в Рязани будут учиться в две смены

Двухсменный режим организуют с 1 сентября. Это решение приняли в связи с тем, что часть кабинетов, расположенных в здании на улице Горького, дом № 51, не будут использоваться в учебном процессе из-за проведения мониторинга технического состояния данной части здания. Отмечается, что в настоящее время образовательное учреждение располагается в двух корпусах. В 2020 году школе № 1 передали здание бывшего педколледжа 1868 года постройки для обеспечения местами всех детей, проживающих в микрорайоне, а также для ликвидации двухсменного режима обучения.

В рамках модернизации школьных систем образования госпрограммы «Развитие образование» проводились ремонтно-реставрационные работы в здании бывшего педколледжа, общая стоимость работ составила 210 млн. рублей.

В основном здании школы № 1 в 2023 году за счет средств городского бюджета провели ремонт в столовой, раздевалках, учебных кабинетах. Общая стоимость работ — порядка 10 млн. рублей.

Специальная организация оценила техническое состояние строительных конструкций основного здания школы № 1. Найдены дефекты. Требуется капремонт фасада и крыши, а также всего здания.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на проведение указанных работ. Определяются источники финансирования.