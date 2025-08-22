Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 467
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 039
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 952
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 106
Ученики школы № 1 в Рязани будут учиться в две смены
В рамках модернизации школьных систем образования госпрограммы «Развитие образование» проводились ремонтно-реставрационные работы в здании бывшего педколледжа, общая стоимость работ составила 210 млн. рублей.

В основном здании школы № 1 в 2023 году за счет средств городского бюджета провели ремонт в столовой, раздевалках, учебных кабинетах. Общая стоимость работ — порядка 10 млн. рублей.

Специальная организация оценила техническое состояние строительных конструкций основного здания школы № 1. Найдены дефекты. Требуется капремонт фасада и крыши, а также всего здания.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на проведение указанных работ. Определяются источники финансирования.