Губернатор Павел Малков рассказал, когда в школе № 1 сделают ремонт

Губернатор Павел Малков рассказал, когда в школе № 1 сделают ремонт. На вопрос рязанки он ответил на своем прямом эфире в четверг, 11 декабря. «Сейчас готовится смета на ремонт помещений в школе. Все аварийные работы проведем, когда сможем понять, что именно делать в первую очередь. В 2026 году вопрос решится», — сказал глава региона. Ранее власти сообщали, что двухсменный режим в школе № 1 организовали с 1 сентября. Это решение приняли в связи с тем, что часть кабинетов, расположенных в учреждении на улице Горького, дом № 51, не будут использоваться в учебном процессе из-за проведения мониторинга технического состояния данной части здания.

