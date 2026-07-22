Назначен председатель комитета по инвестициям и туризму Рязанской области

Губернатор Павел Малков назначил председателя комитета по инвестициям и туризму Рязанской области. Об этом стало известно на заседании правительства региона в среду, 22 июля. Должность руководителя заняла Мария Лазарева. Ранее она была исполняющей обязанности председателя. «Человек долго уже работает в экономическом блоке правительства. Теперь будет руководителем комитета. Сейчас для нас, как и всегда, важен абсолютно каждый инвестор. С каждым нужно работать индивидуально. Персональный подход, минимум бюрократии», — отметил глава региона. Павел Малков добавил, что в сфере туризма Рязанской области также много задач, по всем направлениям необходимо продолжать работу и получать реальные результаты.

Губернатор Павел Малков назначил председателя комитета по инвестициям и туризму Рязанской области. Об этом стало известно на заседании правительства региона в среду, 22 июля.

Должность руководителя заняла Мария Лазарева. Ранее она была исполняющей обязанности председателя.

«Человек долго уже работает в экономическом блоке правительства. Теперь будет руководителем комитета. Сейчас для нас, как и всегда, важен абсолютно каждый инвестор. С каждым нужно работать индивидуально. Персональный подход, минимум бюрократии», — отметил глава региона.

Павел Малков добавил, что в сфере туризма Рязанской области также много задач, по всем направлениям необходимо продолжать работу и получать реальные результаты.

Напомним, бывший руководитель комитета Иван Семенов покинул должность в марте 2026 года. Он занимал пост с сентября 2025 года.