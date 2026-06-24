В комитете инвестиций и туризма Рязанской области сменилось руководство

В сентябре 2025 года на пост руководителя комитета назначили Ивана Семёнова, бывшего управляющего регионального отделения Сбербанка. Однако сейчас на официальном сайте в качестве исполняющей обязанности руководителя указана Мария Лазарева.