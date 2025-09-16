В Рязанской области представили нового главу комитета по инвестициям туризму

На заседании правительства представили нового главу комитета по инвестициям туризму в Рязанской области. Это произошло 16 сентября. Главой комитета по инвестициям и туризму назначен Иван Семенов. Губернатор Павел Малков рассказал, что Семенов был управляющим рязанского отделения Сбера. Он приступит к своим обязанностям 17 сентября. Глава региона отметил, что новый глава комитета проявит себя в новой должности. У него, по словам Малкова, есть большой опыт в финансовой сфере, и по развитию социальных проектов. «Спасибо большое за доверие. Рад поработать в таком замечательном коллективе и послужить рязанщине», — отметил Семенов.

Ранее его возглавлял Дмитрий Нефедов. Он был руководителем с момента создания комитета весной 2023 года.

Фото: кадр с эфира Правительства.