Председатель комитета по инвестициям и туризму Рязанской области покинет пост

Председатель комитета по туризму и инвестициям правительства Рязанской области Иван Семенов уйдет со своей должности. Об этом стало известно РЗН. Инфо. Известно, что исполнять обязанности председателя будет заместитель главы комитета Мария Лазарева. Напомним, Иван Семенов занял пост руководителя комитета по инвестициям и туризму в сентябре 2025 года.

Фото: кадр с эфира Правительства.