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Адвокат рассказал, что грозит мужчине за избиение болельщицы Аргентины в Рязани
В Рязани мужчина, избивший 27-летнюю фанатку сборной Аргентины в баре, может получить до восьми лет лишения свободы. Окончательная квалификация преступления будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью потерпевшей. Если будут выявлены серьезные повреждения, будет применяться ч. 1 ст. 111 УК РФ. Кратковременное расстройство здоровья может квалифицироваться как умышленное причинение легкого вреда, что не влечет за собой лишение свободы. Однако при наличии отягчающих обстоятельств, таких как хулиганский мотив, срок может составить до двух лет. В случае более серьезных повреждений он увеличится до трех лет. Потерпевшая также имеет право на компенсацию расходов на лечение и моральный вред.

В Рязани мужчина, избивший 27-летнюю фанатку сборной Аргентины в баре, может получить до восьми лет лишения свободы. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, окончательная квалификация преступления будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью потерпевшей.

Отмечается, что в случае выявления серьезных повреждений, таких как опасный для жизни вред, будет применяться ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Адвокат отметил, что кратковременное расстройство здоровья может быть квалифицировано как умышленное причинение легкого вреда, что не влечет за собой лишение свободы. Однако если будут установлены отягчающие обстоятельства, такие как хулиганский мотив, срок наказания может составить до двух лет.

Также в случае более серьезных повреждений, срок лишения свободы может увеличиться до трех лет. Потерпевшая также имеет право на компенсацию расходов на лечение и моральный вред.

Напомним, инцидент произошел после финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Рязанская полиция взялась за проверку обстоятельств произошедшего. Позже в сети появились фото напавшего, их опубликовала администрация бара.