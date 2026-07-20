В Рязани фанат сборной Испании сломал нос фанатке Аргентины после финала ЧМ

Инцидент произошел в одном из баров на улице Почтовой в ночь на 20 июля. По словам девушки, сначала мужчина высказал в ее сторону несколько непристойных слов и оскорблений, так как она была в футболке сборной Аргентины. После между ними произошла перепалка, в ходе которой мужчина ударил девушку по лицу. Пострадавшей диагностировали перелом носа. Мужчина скрылся. Девушка обратилась в полицию. Официальной информации о произошедшем нет.