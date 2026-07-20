Опубликовано фото мужчины, сломавшего нос девушке в рязанском баре

Фото появились в соцсетях рязанского бара. В сообщении мужчину призвали связаться с администрацией заведения и пострадавшей, чтобы понести наказание за содеянное. «Если вы узнали в этом лице своего, мы вам соболезнуем. Таких людей в окружении быть не должно», — подчеркнули в посте.

Опубликовано фото мужчины, сломавшего нос девушке. Фото появились в соцсетях рязанского бара.

В сообщении мужчину призвали связаться с администрацией заведения и пострадавшей, чтобы понести наказание за содеянное.

«Если вы узнали в этом лице своего, мы вам соболезнуем. Таких людей в окружении быть не должно», — подчеркнули в посте.

Напомним, что конфликт произошел между мужчиной и девушкой, болевших за разные команды. В ходе перепалки фанатку Аргентины ударили по лицу. Позже ей диагностировали перелом носа.

В настоящее время полиция проверяет обстоятельства произошедшего.