Рязанская полиция отреагировала на конфликт между фанатами Испании и Аргентины

Полиция прокомментировала инцидент с фанатом сборной Испании, сломавшим нос фанатке Аргентины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сообщение о происшествии поступило в отдел МВД России по Советскому району 20 июля ночью. Напомним, что конфликт произошел между мужчиной и девушкой, болевших за разные команды. В ходе перепалки фанатку Аргентины ударили по лицу. Позже ей диагностировали перелом носа. В полиции отметили, что после прибытия на место была установлена личность 27-летней пострадавшей. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Полиция прокомментировала инцидент с фанатом сборной Испании, сломавшим нос фанатке Аргентины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение о происшествии поступило в отдел МВД России по Советскому району 20 июля ночью.

Напомним, что конфликт произошел между мужчиной и девушкой, болевших за разные команды. В ходе перепалки фанатку Аргентины ударили по лицу. Позже ей диагностировали перелом носа.

В полиции отметили, что после прибытия на место была установлена личность 27-летней пострадавшей.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.