FT: Зеленский может уволить Сырского на фоне протестов после отставки Фёдорова

Планируется, что Зеленский 18—19 июля встретится с военным руководством Украины, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на пост главкома. Одними из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского являются плавный переход власти и стабильность на всём протяжении фронта, пишет газета. Отмечается, что увольнение Сырского рассматривается после отставки украинского министра обороны Михаила Фёдорова и вспыхнувших впоследствии протестов.

Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского на фоне протестов на Украине. Об этом пишет РБК 18 июля со ссылкой на Financial Times.

Планируется, что Зеленский 18—19 июля встретится с военным руководством Украины, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на пост главкома.

Одними из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского являются плавный переход власти и стабильность на всём протяжении фронта, пишет газета. Отмечается, что увольнение Сырского рассматривается после отставки украинского министра обороны Михаила Фёдорова и вспыхнувших впоследствии протестов.

Ранее Зеленский анонсировал отставки в верхушке правительства. Одним из уволенных оказался министр обороны Украины Михаил Федоров. Против его отставки в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье начались массовые митинги. Отмечается, что Федоров был в конфликте с Сырским.

Позже главу СБУ генерал-майора Евгения Хмару назначили исполняющим обязанности министра обороны Украины.