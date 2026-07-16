Зеленский назначил главу СБУ Хмару и. о. министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны страны. По словам Зеленского, Хмара обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций», а также опытом управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» СБУ. Он поручил продолжить реформирование сферы обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны страны.

По словам Зеленского, Хмара обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций», а также опытом управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» СБУ. Он поручил продолжить реформирование сферы обороны.

«После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал Зеленский в своих соцсетях.