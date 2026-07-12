Зеленский заявил о планах сменить правительство и премьера Украины

Зеленский отметил, что Юлия Свириденко покидает должность премьер-министра страны. По его словам, на Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. «Мы определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра», — написал глава киевского режима. Он добавил, что предложил Свириденко возглавить новое направление «в отношениях с ключевым партнером».

Владимир Зеленский заявил о планах сменить правительство и премьер-министра Украины. Об этом 12 июля он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Юлия Свириденко покидает должность премьер-министра страны. По его словам, на Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии.

«Мы определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра», — написал глава киевского режима.

Он добавил, что предложил Свириденко возглавить новое направление «в отношениях с ключевым партнером».

Также Зеленский анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.