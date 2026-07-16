На Украине начались протесты после увольнения министра обороны

Вечером 15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. По данным источников Financial Times, Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям в ущерб интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины. Также стало известно, что Федоров находился в конфликте с главкомом ВСУ Сырским. Митинги против его отставки проходят в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье.

На Украине начались протесты после увольнения министра обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Вечером 15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. По данным источников Financial Times, Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям в ущерб интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины. Также стало известно, что Федоров находился в конфликте с главкомом ВСУ Сырским.

Митинги против его отставки проходят в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье.

Большую часть митингующих составляет молодежь, участники держат в руках картонки с лозунгами. На одной из картонок предлагается оставить Федорова в министерстве обороны, а главкома ВСУ Александра Сырского отправить в полк «Скала», который якобы известен пытками и издевательствами над военнослужащими.