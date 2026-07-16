Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
Сбт, 18
24°
ЦБ USD 78.32 0.36 17/07
ЦБ EUR 89.33 0.42 17/07
Нал. USD 79.52 / 80.05 16/07 18:15
Нал. EUR 92.61 / 93.00 16/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 365
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 700
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 599
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 120
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На Украине начались протесты после увольнения министра обороны
Вечером 15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. По данным источников Financial Times, Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям в ущерб интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины. Также стало известно, что Федоров находился в конфликте с главкомом ВСУ Сырским. Митинги против его отставки проходят в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье.

На Украине начались протесты после увольнения министра обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Вечером 15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. По данным источников Financial Times, Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям в ущерб интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины. Также стало известно, что Федоров находился в конфликте с главкомом ВСУ Сырским.

Митинги против его отставки проходят в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье.

Большую часть митингующих составляет молодежь, участники держат в руках картонки с лозунгами. На одной из картонок предлагается оставить Федорова в министерстве обороны, а главкома ВСУ Александра Сырского отправить в полк «Скала», который якобы известен пытками и издевательствами над военнослужащими.