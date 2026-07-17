Рязанскому журналисту Михаилу Комарову предъявили обвинение в пяти преступлениях

В Рязанском областном суде рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения в отношении журналиста, учредителя издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. На заседании в пятницу, 17 июля, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.
Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей на 24 дня, до 14 августа.
Михаил Комаров появился на судебном заседании с повязкой на голове. Он сообщил, что недавно перенес операцию, однако должного наблюдения и необходимой медпомощи не получил. Комаров рассказал об ухудшении самочувствия. Адвокаты журналиста обратились с ходатайством о запросе сведений из медицинской части о состоянии здоровья и нахождении на стационарном лечении. Суд отказал.
Следователь заявил, что указанные в документах заболевания Комарова не препятствуют его содержанию под стражей. Потерпевшие в свою очередь назвали ходатайство защитников безосновательным.
Михаилу Комарову предъявили обвинение в пяти преступлениях: два вымогательства, две клеветы и легализация денежных средств. Он был допрошен в качестве обвиняемого 8 июня 2026 года, после того как дела соединили в одно производство.
Сторона защиты просила для журналиста домашний арест. В суд в качестве свидетеля явился отец Комарова, в квартире у которого мог бы находиться сын на время ареста. Отмечается, что в доме пенсионера отсутствует интернет, сам он не пользуется смартфоном. При этом размер пенсии позволяет содержать сына, покупать необходимые лекарства и продукты питания.
Позиция следователя и прокурора в данном вопросе совпала. Они считают, что за пределами СИЗО Михаил Комаров может скрываться, запугивать потерпевших, препятствовать следствию.
Однако журналист не согласен с тем, что может угрожать потерпевшим. Комаров задал вопрос: «Как я могу запугать людей, которых сам боюсь?».
Суд выслушал позиции сторон и принял решение оставить Михаила Комарова в СИЗО до 14 августа 2026 года включительно.
Напомним, журналиста и учредителя издания «Своя колокольня» задержали 21 июля 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах (Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие).
С 23 июля 2025 года он находится в СИЗО. Позже Михаил Комаров признал вину в вымогательстве и начал сотрудничать со следствием.
Подробнее с делом можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.