Рязанскому журналисту Михаилу Комарову предъявили обвинение в пяти преступлениях

В суде рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения для журналиста Михаила Комарова. Комаров, появившийся в суде с повязкой на голове после операции, сообщил об ухудшении самочувствия и отсутствии необходимой медпомощи. Адвокаты запросили информацию о его здоровье, но суд отказал. Следователь утверждал, что заболевания Комарова не мешают его содержанию под стражей, а потерпевшие назвали ходатайство защитников безосновательным. Комарову предъявлены обвинения в пяти преступлениях, включая вымогательство и клевету. Защита просила перевести его под домашний арест, указывая на возможность проживания у отца, однако судьи и прокуроры считали, что на свободе он может скрываться и запугивать потерпевших. Суд оставил Комарова в СИЗО до 14 августа.

В Рязанском областном суде рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения в отношении журналиста, учредителя издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. На заседании в пятницу, 17 июля, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей на 24 дня, до 14 августа.

Михаил Комаров появился на судебном заседании с повязкой на голове. Он сообщил, что недавно перенес операцию, однако должного наблюдения и необходимой медпомощи не получил. Комаров рассказал об ухудшении самочувствия. Адвокаты журналиста обратились с ходатайством о запросе сведений из медицинской части о состоянии здоровья и нахождении на стационарном лечении. Суд отказал.

Следователь заявил, что указанные в документах заболевания Комарова не препятствуют его содержанию под стражей. Потерпевшие в свою очередь назвали ходатайство защитников безосновательным.

Михаилу Комарову предъявили обвинение в пяти преступлениях: два вымогательства, две клеветы и легализация денежных средств. Он был допрошен в качестве обвиняемого 8 июня 2026 года, после того как дела соединили в одно производство.

Сторона защиты просила для журналиста домашний арест. В суд в качестве свидетеля явился отец Комарова, в квартире у которого мог бы находиться сын на время ареста. Отмечается, что в доме пенсионера отсутствует интернет, сам он не пользуется смартфоном. При этом размер пенсии позволяет содержать сына, покупать необходимые лекарства и продукты питания.

Позиция следователя и прокурора в данном вопросе совпала. Они считают, что за пределами СИЗО Михаил Комаров может скрываться, запугивать потерпевших, препятствовать следствию.

Однако журналист не согласен с тем, что может угрожать потерпевшим. Комаров задал вопрос: «Как я могу запугать людей, которых сам боюсь?».

Суд выслушал позиции сторон и принял решение оставить Михаила Комарова в СИЗО до 14 августа 2026 года включительно.

Напомним, журналиста и учредителя издания «Своя колокольня» задержали 21 июля 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах (Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие).

С 23 июля 2025 года он находится в СИЗО. Позже Михаил Комаров признал вину в вымогательстве и начал сотрудничать со следствием.

Подробнее с делом можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.