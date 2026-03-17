В Рязани журналисту Комарову добавили к обвинению две уголовные статьи

Во вторник в суде по ходатайству следователя продлевали Комарову содержание в следственном изоляторе. На заседании следователь приобщил документы о возбуждении уголовных дел, принятии их к производству и объединении их в одно. Новые уголовные дела возбудили в 2025 году по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Публичная клевета, в том числе в СМИ и в интернете») и части 5 статьи 128.1 УК РФ («Распространение заведомо ложных сведений, связанных с обвинением человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

Главному редактору рязанского издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову добавили две уголовные статьи о клевете. Об этом сообщила журналистка РЗН. инфо из зала Советского районного суда 17 марта.

Отметим: по статье 128.1 УК РФ, части 5, обвиняемому грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Далее следователь ходатайствовал о продлении содержания под стражей. Огласили характеристики из следственного изолятора: «Комаров не соблюдает режим, помещался в карцер; в целом характеристика отрицательная», — сделали вывод сотрудники.

На заседании выяснилось, что Комаров уже около трёх месяцев не является директором «Своей колокольни».

«Мы активно сотрудничаем со следствием. С удивлением узнал, что мне добавили новые эпизоды. Следствие занимается каким‑то междусобойчиком», — начал подозреваемый Михаил Комаров.

Он заявил, что в СИЗО к нему приезжали врачи. По словам Комарова, доктора назначили ему операцию из‑за его заболевания, но в условиях следственного изолятора сделать её невозможно.

Защитники журналиста приобщили к делу документы о том, что денежные средства, которые были переданы Комарову в рамках уголовного дела, были возвращены двумя платежами.

Потерпевшие — учредитель завода «Рязцветметэнерго» Алексей Наумкин и рязанский адвокат Алексей Чайковский — присутствовали на заседании.

Чайковский поддержал ходатайство следствия. Потерпевший отметил, что путём сложения по двум эпизодам вымогательства и новым уголовным статьям Комарову не только грозит до 10,5 лет лишения свободы, но и внушительные штрафы.

«Вымогательство Комаров совершил в 20‑х числах мая, 25 мая Комаров получил от меня деньги. Мне удалось записать два аудио, в том числе в присутствии Наумкина. Он заподозрил, что я его записываю, у него случился эмоциональный срыв, и он решил проконсультироваться с председателем адвокатской палаты Кочетковым. Но даже после юридической консультации он продолжил вымогать деньги, принёс на завод „Рязцветметэнерго“ договор об оказании услуг задним числом», — рассказал Чайковский.

Потерпевший отметил, что Михаил Комаров после публикации порочащего поста о нём в апреле угрожал ему разместить ещё 30 подобных материалов.

Чайковский обратил внимание на короткую речь Комарова.

«Что за слово такое в суде — „междусобойчик“? Где же уважение к суду от журналиста, знатока русского языка?» — спросил адвокат.

Чайковский рассказал и о платёжных поручениях в адрес завода «Рязцветметэнерго» от «Своей колокольни», документы о которых приобщила к делу защита журналиста. Выяснилось, что Комаров вернул 310 и 100 тысяч рублей в качестве возврата денежных средств по договору на оказание рекламных услуг.

Алексей Наумкин рассказал, что «по‑человечески был удивлён, когда Комаров признал свою вину». Но учредитель завода опасается, что обвиняемый продолжит совершать преступления.

Защитник Комарова рассказал о том, что о новых статьях о клевете они узнали только на заседании 17 марта, хотя дела по ним были возбуждены 10 февраля и 3 марта.

«Потерпевший Чайковский говорит, что Комаров ему ничего лично не возвращал. Ну так Чайковский и не платил Комарову ничего лично. Средства были перечислены юридическим лицом», — отметил адвокат главреда.

Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, главного редактора интернет‑издания «Своя колокольня» задержали 22 июля 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. 100 тысяч Чайковский передал.

23 июля Комарову добавили ещё один эпизод вымогательства. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нём в Telegram‑каналах (Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие). Михаил Комаров признал вину.

Дело объединили в одно производство. Подробнее о деле — в сюжете РЗН. Инфо.