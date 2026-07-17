Суд вновь продлил содержание под стражей рязанскому журналисту Михаилу Комарову

Рязанский облсуд продлил срок содержания под стражей директору сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову. Об этом сообщил на сайте суда.
В пятницу, 17 июля, в открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя СУ СК РФ по Рязанской области о продлении меры пресечения для обвиняемого.
Суд отказал защитнику Комарова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил срок содержания под стражей на 24 суток, до 14 августа 2026 года включительно.
Напомним, Михаил Комаров обвиняется в совершении нескольких преступлений, включая вымогательство и клевету, а также легализацию денежных средств. Первое уголовное дело в отношении него возбуждено в июле 2025 года. В июне 2026 года четыре уголовных дела были объединены в одно производство.
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