Суд вновь продлил содержание под стражей рязанскому журналисту Михаилу Комарову

Рязанский облсуд продлил срок содержания под стражей директору сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову. Об этом сообщил на сайте суда. В пятницу, 17 июля, в открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя СУ СК РФ по Рязанской области о продлении меры пресечения для обвиняемого. Суд отказал защитнику Комарова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил срок содержания под стражей на 24 суток, до 14 августа 2026 года включительно.

Рязанский облсуд продлил срок содержания под стражей директору сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову. Об этом сообщил на сайте суда.

В пятницу, 17 июля, в открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя СУ СК РФ по Рязанской области о продлении меры пресечения для обвиняемого.

Суд отказал защитнику Комарова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил срок содержания под стражей на 24 суток, до 14 августа 2026 года включительно.

Напомним, Михаил Комаров обвиняется в совершении нескольких преступлений, включая вымогательство и клевету, а также легализацию денежных средств. Первое уголовное дело в отношении него возбуждено в июле 2025 года. В июне 2026 года четыре уголовных дела были объединены в одно производство.

Подробнее о деле — в сюжете РЗН. инфо.