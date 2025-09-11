Рязанский журналист Комаров признал вину в вымогательстве

В суде рассказали о новых подробностях дела главного редактора рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

Адвокат Комарова просил сделать заседание закрытым. Сторона защиты и подсудимый собирались оглашать сведения, которые составляют медицинскую тайну. Судья ходатайство удовлетворила частично, заседание не закрыли.

Далее следователь подал ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей. Прокурор поддержала данное мнение и заявила, что в ином случае Комаров может воздействовать на свидетелей и потерпевших, а также воспрепятствовать ходу дела.

В свою очередь адвокат подал ходатайство о том, что подсудимого необходимо перевести под домашний арест или назначить запрет определенных действий. Сторона защиты сообщила, что Комаров признал вину в инкриминируемых преступлениях и сотрудничает со следствием. Адвокат уточнил, что при изменении меры пресечения журналист сможет оставаться либо с женой и дочерью, либо с отцом.

Кроме того, на заседании выслушали родственников журналиста. Первой выступила супруга Михаила Комарова. Она сообщила, что готова содержать и обеспечивать мужа, если ему назначат домашний арест или запрет определенных действий. Также на заседании выяснилось, что ежемесячный доход супруги Комарова составляет 300 тысяч рублей и выше.

Отец подсудимого заявил, что также сможет обеспечивать сына, если тот окажется под домашним арестом или запретом определенных действий. Стало известно, что интернета в квартире отца Комарова нет, а телефоном пенсионер пользуется кнопочным, не сенсорным.

Сам подсудимый заявил, что должен воспитывать ребенка, читать дочери книги, помогать жене и исполнять супружеские обязанности.

«Куда в моем возрасте бегать и скрываться? Мне интернет не нужен. Я хочу быть с женой и ребенком, а не по интернетам лазить. Мне есть чем заняться. Зачем мне эти риски? В октябре будет 52 года, всё-таки тяжело. СИЗО — не курорт и не санаторий», — высказался Михаил Комаров.

Перед вынесением решения о продлении или изменении меры пресечения суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. На заседании выяснилось, что вину журналист не признает. Позже Комарову добавили еще один эпизод вымогательства.

По версии следствия, главред «Своей колокольни» вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах. Дело возбудили по части 2 пункта «г» статьи 163. Уголовные дела о вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского и это объединили в одно производство.

Позже журналиста Михаила Комарова поместили в следственный изолятор до 21 сентября 2025 года.

